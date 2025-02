Ilfattoquotidiano.it - Nissan, i crossover nel DNA. Al volante di X-Trail Mild Hybrid e Ariya Nismo – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si leggee si scrive “X-over Thinking”. Non è soltanto un segmento di mercato ma la mentalità diche esprime la capacità di unire idee diverse per creare soluzioni originali, sempre con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli automobilisti e renderla più accessibile. Ne sono esempi concreti i quattro modelli, pilastri della strategia del brand. Qashqai, che nel 2007 ha dato vita al segmento dei, Juke, pioniere nel mercato dei B-SUV, X-, un’icona dell’avventura e della famiglia,, il100% elettrico.L’approccio X-over Thinking non si limita alle auto, ma si estende anche ai servizi e alle tecnologie di. Ne sono esempi concreti: e-POWER, il rivoluzionario sistema ibridoche garantisce un’esperienza di guida 100% elettrica senza necessità di ricarica; e-4ORCE 4WD, una tecnologia avanzata di trazione integrale elettrica che assicura controllo e stabilità in ogni condizione eMore, un innovativo programma di garanzia che si rinnova di anno in anno fino a 10 anni, semplicemente effettuando la manutenzione presso la rete ufficiale.