"Niente servizi ma utili ai privati. Meglio Gaia"

"Di tante cose si può fare a meno nella nostra vita, ma dell’acqua no. Quindi è più che comprensibile e legittimo che il dibattito sulla sua gestione, sia esploso attorno alla questione della proroga delo a Geal, con una grande intensità generando anche un duro scontro politico". Lo afferma Eugenio Baronti (foto) responsabile regionale ambiente di Sinistra Italiana Toscana che riconosce che "non c’è più tempo da perdere". "Basta concentrarsi su dati di fatto – evidenzia Baronti – per capire se è conveo meno per Lucca, continuare a vivere per altri due anni in quello che come Sinistra Italiana abbiamo chiamato il limbo della precarietà in cui si trova confinata Geal". "Non si sono fatti investimenti importanti però Geal ha fatto negli ultimi dieci anni 20 milioni di euro didi cui il 51% sono andati al Comune di Lucca ma quasi 10 milioni sono andati, attraverso l’Acea spa, al Comune di Roma e il 49% ai soci, tra cui la multinazionale Suez e Caltagirone.