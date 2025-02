Napolipiu.com - Niente riposo per il Napoli

per il">Le ultime quattro giornate hanno cambiato il volto della stagione del, complicando una corsa scudetto che sembrava nelle mani degli azzurri. Con tre pareggi, una sconfitta e solo tre punti conquistati su dodici disponibili, la squadra di Antonio Conte ha perso la vetta della classifica dopo sedici turni consecutivi al comando. Ora l’Inter di Simone Inzaghi guida la Serie A con un punto di vantaggio in attesa del big match di sabato al Maradona.Il mese di febbraio ha rimescolato le carte in tavola, ponendo ancora più enfasi sull’importanza dello scontro diretto che attende i partenopei. Come riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, Conte ha deciso di non concedere alcun giorno diai suoi ragazzi, che già ieri si sono ritrovati a Castelvolturno per lavorare in vista del match contro i nerazzurri.