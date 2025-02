Movieplayer.it - Nicole Kidman e Gael Garcia Bernal nel primo trailer del perverso comedy thriller Holland

Leggi su Movieplayer.it

Dopo ilerotico Babygirl, l'attrice Premio Oscar torna con un nuovo film decisamente sconvolgente Prime Video ha diffuso in streaming ilufficiale di, intrigante pellicola di Mimi Cave interpretata da un super cast che comprende, Matthew Macfadyen e Jude Hill e che già promette di essere davvero imprevedibile. Il, secondo lungometraggio della regista di Fresh, vede lanei panni di un'insegnante che scopre un segreto sulla sua città insieme a un suo collega, dopo aver sospettato che il marito avesse una doppia vita. Questo potrebbe mandare in frantumi il suo perfetto mondo suburbano? Errol Morris era stato inizialmente annunciato come regista del film nel .