Nico Paz il ds del Como svela | Tenerlo? Saremmo folli a non provarci fino alla fine

di RedazionePaz, il ds delè tornato a parlare del gioiello classe 2004 apprezzato da molte squadre tra cui l’InterI radar del calciomercato Inter sono finiti ormai da diverso tempo suPaz, il centrocampista classe 2004 delpiace moltosocietà nerazzurra. Il gioiello in forza al club lariano è al centro di diverse discussioni di mercato e in virtù di ciò si è espresso il ds del club, Carlalberto Ludi ai microfoni del Corriere dello Sport.PAROLE – «a non. La volontà l’abbiamo già espressa pubblicamente, sappiamo che lui adora lavorare con Cesc. Si trova molto bene nel contesto, il club gli ha aperto le porte ed è centrale nello sviluppo tec. Poi capiamo gli apprezzamenti delle altre società, io penso solamente a quanto possiamo fare noi per».