Juventusnews24.com - Nico Gonzalez torna titolare in Juve Empoli? Il piano di Thiago Motta per il quarto di finale di Coppa Italia: a cosa sta pensando

di RedazionentusNews24in? Ildiper ildidi: astaper domani seraDomani sera latornerà in campo all’Allianz Stadium in occasione della sfida contro l’valevole per i quarti didi. Una gara secca in cui sarà importante non sbagliare le scelte iniziali.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sportsi prepara a cambiare le corsie: dovrebbero infatti giocare dal primo minuto sia Mbangula sia, entrambi partiti dalla panchina a Cagliari.Leggi suntusnews24.com