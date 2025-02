Zonawrestling.net - Nia Jax elogia Ava:“Sta brillando come GM di NXT, la voglio nel main roster”

Ava sta facendo passi da gigante in WWE, e Nia Jax non potrebbe esserne più fiera.In un’intervista con Scott Fishman di TV Insider, Nia Jax ha espresso tutto il suo orgoglio per i progressi di Ava, attuale General Manager di NXT, sottolineandola giovane stia crescendo sempre di più nel suo ruolo. Jax hato il modo in cui Ava ha saputo affermarsifigura autorevole all’interno dello show giallo, dimostrando sicurezza e carisma nel gestire le dinamiche di NXT. Ava nel? Nia Jax spera di vederlaGM di RAW o SmackDownAva, figlia di Dwayne “The Rock” Johnson, ha iniziato ad allenarsi al WWE Performance Center nel 2020. In passato membro degli Schism in NXT, è poi passata a un ruolo autoritario, diventando GM nel gennaio 2024. Da allora, è diventata una figura di spicco nei programmi di NXT.