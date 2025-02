Quotidiano.net - Nextalia Sgr lancia gruppo Ca' Zampa: leader nel mercato delle cliniche veterinarie

Sgr chiude il fondoCapitale Rilancio, focalizzato sul rilancio di imprese italiane in situazione di temporaneo disequilibrio finanziario, e completa il suo primo investimento, dando vita aldiCa'che in Italia vale 2,5 miliardi di euro. A dieci mesi dall'avvio della commercializzazione, si legge in una nota, il fondo ha superato il target di raccolta, con impegni per 265 milioni di euro in gran parte da investitori italiani istituzionali. L'operazione che ha dato vita alCa'si è realizzata tramite un aumento di capitale in Ca'Holding, e si inserisce in un processo di aggregazione più ampio, che ha portato anche all'acquisizione del competitor BluVet e di altre treindipendenti. Con le 18di Ca'e le 27 di BluVet, tra cui l'ospedale Gregorio VII di Roma, ilCa'conquista una posizione diship in Italia e intende continuare a crescere attraverso l'acquisizione di nuoveed ospedali.