Internews24.com - Nesta dichiara: «Abbiamo troppi assenti, anche l’Inter andrebbe in difficoltà»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’allenatore del Monza è preoccupato per i continui infortuni della sua squadra: le suezioni e il riferimento alAlessandro, ex difensore del Milan e attuale allenatore del Monza, ha espresso la sua crescente preoccupazione riguardo ai continui infortuni che affliggono la sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato come la situazione attuale stia influenzando in modo significativo le prestazioni del Monza nelle competizioni di Serie A e di comeuna squadra comeinin una situazione del genere. LE PAROLE DI– «bisogno di giocatori. Il calcio è fatto di calciatori e differenze tra calciatori: ci sono giocatori importanti e quelli un po’ meno. Se perdi tutti questi giocatori, qualsiasi squadra,va in