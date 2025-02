Secoloditalia.it - Nessuna apologia di fascismo, solo un omaggio. Assolti i 23 a processo per il presente a Ramelli

Leggi su Secoloditalia.it

diunin memoria di Sergio. Sono le motivazioni che hanno portato il Tribunale di Milano ad assolvere con formula piena i 23 militanti di destra che hanno partecipato alla cerimonia delin onore del ragazzo del fronte della Gioventù massacrato a colpi di chiave inglese da alcuni esponenti, rimasti impuniti, di Autonomia operaia. Aggredito il 13 marzo 1975 e morto il 29 aprile dopo un mese e mezzo di coma. Il braccio teso di per sé non costituisce un pericolo di ricostituzione del partito fascista.in blocco i 23 imputati per il“La chiamata del” e il saluto romano – scrive il giudice Mariolina Panasiti – ben lungi dal costituire condotta potenzialmente idonea alla ricostituzione del disciolto partito fascista avevavalenza die di ricordo del giovane trucidato per le sue idee politiche”.