Neres, out anche contro l’Inter? Cosa trapela sul recupero

Calcio Napoli ultimissime – In casa azzurra si attendono novità in merito alle condizioni di David, il cui infortunio ha complicato e non di poco i piani del tecnico Antonio Conte.Il Napoli calcio nelle ultimissime uscite è apparso tutt’altro che brillante. D’altronde, la sconfitta pesanteil Como di domenica pomeriggio è arrivata dopo tre pareggi consecutivi. Quattro partite, le ultime, che hanno complicato i piani di Antonio Conte e le ambizioni Scudetto,in virtù del sorpasso in classifica del, attesa sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona per una lotta per il Tricolore che si fa sempre più avvincente.Un certo peso lo hanno avuto, sicuramente, gli infortuni che, soprattutto sulla fascia mancina, hanno ridotto all’osso le opzioni a disposizione di Conte.