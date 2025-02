Tg24.sky.it - Neonati sepolti a Parma, oggi la sentenza della Cassazione sul carcere a Chiara Petrolini

Leggi su Tg24.sky.it

È il giorno dell’udienza in Corte disul ricorso presentato dal legale di: la 22enne di Vignale di Traversetolo () è accusata di omicidio e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi dei suoi due bimbi partoriti e subito dopo seppelliti nella villetta di famiglia. Il ricorso è in opposizione a quanto stabilito lo scorso 17 ottobre dal Tribunale del Riesame di Bologna che, accogliendo le tesiProcura, aveva disposto la custodia cautelare inper la giovane. Un provvedimento congelato, però, fino alla parola