Neonati sepolti a Parma Chiara Petrolini resta per ora ai domiciliari | la Cassazione rinvia la decisione al Tribunale del Riesame

rimarrà, per ora, agli arresti. Questa la sentenza della Corte diche si è espressa oggi sul caso della 22enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere di due, da lei partoriti a distanza di un anno uno dall’altro enel giardino della villetta familiare, a Vignale di Traversetolo, in provincia di. Secondo la Suprema Corte ildeldeciderà nuovamente sulla misura cautelare per la giovane accusata di avere ucciso e occultato i cadaveri dei figli appena partoriti. Laha annullato con rinvio, per disporre un nuovo giudizio, l’ordinanza deldeldi Bologna. A chiedere il parere dellaera stato il legale della giovane, Nicola Tria, che ha presentato ricorso contro il verdetto deldeldi Bologna.