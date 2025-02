Anteprima24.it - Neonata morta in culla, il Telefono Azzurro entra nel processo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ammesso come parti civili nelper l’omicidio della piccola Aurora Savino, avvenuto a Santa Maria a Vico (Caserta) il 2 settembre 2023 e per il quale sono imputati i genitori della bimba, l‘associazione Came la tutrice dei due fratellini di Aurora.Alla richiesta di costituzione di parte civile, avanzata nell’udienza del 28 gennaio scorso dagli avvocati Clara Niola (difende l’associazione) e Maria Rosaria Genovesi (assiste la tutrice), si erano opposte le difese dei due imputati, il 28enne Emanuele Savino e la 21enne Anna Gammella, padre e madre della, lamentando la scadenza del termine per chiedere la costituzione di parte civile. Di diverso avviso gli avvocati della tutrice e di, e il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Stefania Pontillo.