Palermotoday.it - Nelle parrocchie siciliane una copia fotografica a grandezza naturale della Sacra Sindone

Leggi su Palermotoday.it

Unaa disposizione dellee dei fedeli, per la preghiera personale e comunitaria. Il progetto “Ostensione diffusa” è stato avviato in ambito nazionale dai sindonologi, in collaborazione con Othonia dell'Ateneo Pontificio Regina.