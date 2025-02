Iodonna.it - Nella Primavera 2025 la gonna in camoscio torna a dettare tendenza. Ecco cinque outfit a cui ispirarsi per abbinarla con stile

Leggi su Iodonna.it

La gonna in camoscio conquista il guardaroba primaverile. Insieme a capispalla coordinati, giacche in pelle, bluse leggere e T-shirt impalpabili. Maxi, midi o mini.dia cuipercon.Giacca cropped e stivali col taccola gonna in pelle scamosciata è protagonista diminimalisti e d’effetto. Merito dell’accostamento ad un dolcevita aderente, ad una giacca cropped e agli stivali col tacco. Leggi anche › Tocco morbidissimo. Come abbinare la gonna di pelle scamosciataBlusa trasparente e giacca in pelleLa gonna in suede dalla linea svasata, animata da bottoni gioiello, si porta accanto a bluse trasparenti, giacche in pelle e stivali alti.