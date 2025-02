Formiche.net - Nella guerra ibrida contro le democrazie si gioca il futuro dell’Occidente. Il libro di Molinari

Sarebbe troppo semplice distinguere tra buoni e cattivi. Però è necessario – nel solco della massima churchilliana – avere ben scolpito un concetto: per quanto imperfetta, la democrazia è l’unico antidotoil nero stivale dell’autocrazia.Se è vero, per dirla con le parole della senatrice di Centro Popolare Maria Stella Gelmini, che quello di Maurizioè “undi verità scomode” è altrettanto vero che la presa di coscienza sulla portata dei conflitti, anzi, del conflitto in atto è “quanto mai urgente”.La nuovale(Rizzoli) è in qualche modo una bussola per orientarsi nelle difficoltà dei giorni nostri. Un, presentato ieri in Senato alla presenza degli ambasciatori di Ucraina e Israele, Yaroslav Melnyk e Jonathan Peled, che aiuta a meglio comprendere da che parte della storia (e del presente) deve stare l’Occidente.