Iltempo.it - "Nel segno della speranza". Francesco diffonde il messaggio per la Quaresima

Papa, dal suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, non ha mancato dire il suoper la2025, ribadendo l'importanza di camminare insieme nellae nella fede. Nonostante il delicato stato di salute, il Pontefice è riuscito a condividere parole di incoraggiamento e riflessione con i fedeli di tutto il mondo, sottolineando il valore del cammino comunitario e dell'apertura alla grazia divina in questo tempo di preparazione pasquale. Il Santo Padre ha ricordato innanzitutto il significato penitenzialee l'invitoChiesa ad aprire i cuori alla grazia di Dio: «Con ilpenitenziale delle ceneri sul capo, iniziamo il pellegrinaggio annualesanta, nella fede e nella. La Chiesa, madre e maestra, ci invita a preparare i nostri cuori e ad aprirci alla grazia di Dio per poter celebrare con grande gioia il trionfo pasquale di Cristo, il Signore, sul peccato e sulla morte».