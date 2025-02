Iltempo.it - "Ne abbiamo molte anche noi". La Russia apre all'accordo con gli Stati Uniti

Glihanno bisogno di terre rare e lasarà aperta alla cooperazione quando arriverà il momento. L'ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da Ria Novosti. «Gli americani hanno bisogno di terre rare, noi nei nostri piani per sviluppare risorse strategiche. Ma si aprono prospettive di cooperazione piuttosto ampie», ha spiegato. Il presidente ne ha parlato in un incontro, specificamente sui metalli delle terre rare. Quindi, ci sono prospettive e opportunità. Quando arriverà il momento in cui la volontà politica si manifesterà, saremo aperti a questo", ha aggiunto Peskov. Peskov ha sottolineato chedovranno prima discutere della normalizzazione dei loro rapporti, poi verrà affrontata la questione dell'sull'Ucraina e infine sarà il turno della cooperazione economica.