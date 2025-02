Lapresse.it - ‘Ndrangheta, 29 narcos arrestati in tutta Italia: trafficavano una tonnellata di droga al mese

Ventinove persone sono state arrestate, fra cui esponenti dellain Lombardia e broker del narcotraffico, in una maxi operazione contro il traffico didi carabinieri e polizia di stato coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. In 12 sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Gianluca Prisco e in 17 da fermi di indiziato di delitto disposti dal sostituto Francesco De Tommasi con l’aggiunta Alessandra Dolci e il Procuratore Marcello Viola. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere, traffico di stupefacenti porto abusivo di armi da sparo, anche da guerra, usura, ricettazione, favoreggiamento, falso ideologico del privato in atto pubblico, false fatture, intestazioni fittizie di beni e quote, riciclaggio, autoriciclaggio.