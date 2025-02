Nba stanotte Lakers-Mavericks | per la prima volta Doncic affronta Dallas da avversario

Leggi su Sportface.it

Il 25 febbraio, data di Los Angeles, è finalmente arrivato: Lukaper lascenderà in campo contro la sua ex squadra. Protagonista della “trade del secolo”, il fuoriclasse sloveno è stato scambiato dai texani ai gialloviola nella nottata americana del 2 febbraio, mentre a fare il percorso inverso è stato Anthony Davis, fondamentale per i gialloviola nel titolo Nba 2020 nella bolla di Orlando, ma spesso e volentieri alle prese con problemi fisici. Reduce a suada un infortunio,ha esordito con la nuova maglia l’11 febbraio con 14 punti nella larga vittoria proprio contro i Jazz. Al momento sono quattro le gare disputate al fianco di LeBron James e compagni, e nell’ultima contro i Denver Nuggets lo sloveno è stato determinante con 32 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.