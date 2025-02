Oasport.it - NBA, i risultati della notte (25 febbraio): Thunder ko all’overtime contro i Timberwolves, vittorie per Nuggets e Bulls

Prosegue regolarmente la regular season 2024-2025NBA con otto partite disputate nellaitaliana, dove non è sceso in campo il nostro Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons per via di un infortunio: riepiloghiamo quindi brevemente quanto accaduto negli States.Successo interno dei Washington Wizards (10-47) sui Brooklyn Nets (21-36) per 107-99 con 26 punti di Jordan Poole e 20 di Bilal Koulibaly – 19 punti per Ziaire Williams tra le fila dei Nets. Blitz esterno dei Chicago(23-35)i Philadelphia 76ers (20-37) per 110-142 grazie ai 25 punti e 16 rimbalzi di Josh Giddey e ai 23 punti di Kevin Huerter – 19 punti equamente divisi tra Kelly Oubre Jr. e Paul George per la franchigiaPennsylvania. Fanno saltare il fattore campo anche i Denver(38-20) che battono gli Indiana Pacers (32-24) col punteggio di 116-125: 25 punti di Aaron Gordon e altra tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic con 18 punti, 9 rimbalzi e ben 19 assist – 19 punti e 11 rimbalzi per Michael Porter Jr, con 19 punti e 15 assist di Tyrese Haliburton e 23 punti di Miles Turner per i padroni di casa.