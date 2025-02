Fanpage.it - Nazzareno Canuti e lo scudetto dell’80: “Con Oriali, Baresi e gli altri dell’Inter andiamo ancora a cena ogni mese”

"In una squadra, per vincere qualcosa, deve esserci amicizia. Una squadra di amici sicuramente fa qualcosa di buono. In caso contrario, non vinci niente": a dirlo a Fanpage.it è, classe 1956, nativo di Bozzolo (Mantova), unocon l'Inter nel 1979-80, due Coppe Italia, sempre con i nerazzurri e un campionato di serie B, vinto con il Milan.