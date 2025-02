Anteprima24.it - Nardi infortunato al ginocchio: c’è l’interessamento del legamento crociato anteriore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sospetto che fosse qualcosa di importante era già emerso subito dopo la distorsione alche ha interessato ieri il centrocampista Filipponel ritiro del Mancini Park Hotel a Roma. L’ex Reggiana era quasi in procinto di ritornare tra i convocati dopo lo stop da agosto per la ricostruzione del. Purtroppo, invece, gli esami ai quali si è sottoposto il calciatore del Benevento hanno evidenziato un nuovo problema alche probabilmente costringeràa tornare sotto i ferri, anche se sarà necessario attendere un visita specialista per capire effettivamente come procedere. Questa la nota della società giallorossa: “In relazione a quanto indicato dallo Staff Sanitario della Società, il Benevento Calcio comunica che il giocatore Filippoha riportato un trauma distorsivo aldestro durante l’allenamento di domenica pomeriggio a Roma.