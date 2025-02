Oasport.it - Nardi-Fucsovics oggi in tv, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Dopo essere stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni, Lucaè stato ripescato come lucky loser aiDuty Free Tennis Championshipse farà il proprio esordio nel main draw martedì 25 febbraio, quando l’azzurro sarà opposto ancora al magiaro Marton, suo giustiziere nel tabellone cadetto.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 11.00Il match sarà il primo ine scatterà dalle ore 11.00 italiane sul Court 3. Sarà la seconda volta che i due si sfideranno, la prima a livello di tabellone principale: nel primo confronto, arrivato ieri nelle qualificazioni, l’ungherese si è imposto per 7-6 (5) 6-4.La sfida tra Lucaed il magiaro Marton, del torneo ATP 500 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV.