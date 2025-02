Oasport.it - Nardi, che balzo nel ranking ATP da ripescato! Dove può arrivare a Dubai

Lucaha battuto l’ungherese Marton Fucsovics al primo turno del torneo ATP 500 die si è così meritato la qualificazione agli ottavi di finale,incrocerà il belga Zizou Bergs. Il tennista italiano si è vendicato nella sconfitta rimediata due giorni fa contro il magiaro nelle qualificazioni sul cemento della località emiratina, riuscendo a imporsi in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3.Si è trattato di un successo di prestigio per il 21enne, perché ottenuto contro un avversario rognoso e soprattutto perché ha saputo recuperare prontamente da uno scivolone. Il 21enne prosegue così il proprio cammino dae potrebbe avere i mezzi per farsi ulteriore strada, complice anche la caduta di alcune teste di serie come il russo Andrey Rublev e l’australiano Alex de Minaur.