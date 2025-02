Spazionapoli.it - Napoli “sfavorito” dal VAR, Inter sul podio: il dato clamoroso

Ultime Calcio– Pubblicata la classifica degliventi a favore ricevuti dai club di Serie A dal VAR: ilsui partenopei è angosciante Per le ultime calcio, un focus da parte dell’ex arbitro Giampaolo Calvarese, sulle colonne di Tuttosport, dedicato agliventi del VAR in questa stagione. Dopo 26 giornate di campionato è stata stilata una prima “classifica” per comprendere meglio dove e come èvenuta la tecnologia e chi ne ha beneficiato maggiormente.Di sicuro tra queste squadre non c’è il, il cuiè sicuramente avvilente. Calvarese ha analizzato gli episodi dell’ultimo turno di campionato, ma si è soffermato soprattutto sull’operato generale degli arbitri al VAR ed è emerso un bilancio molto negativo.“Continuo a riscontrare pochissima qualità tecnica nelle revisioni.