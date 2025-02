Anteprima24.it - Napoli, rabbia furti ai Camaldoli negli striscioni: “Ladri, pregate vi prendano prima forze dell’ordine”

Tempo di lettura: 3 minutiIl clima qui è da allerta h24, del resto si parla esplicitamente di “ronde” dei cittadini. Aiquesto pomeriggio anche una fiaccolata, per l’escalation diin appartamento. In decine hanno sfilato per chiedere più sicurezza. L’allarme è scattato due mesi fa. Via Camaldollilli, via Agnolella, via Sant’Ignazio di Loyola. È il perimetro della paura. “La gente è esasperata” dice Antonio Varriale, storico presidente del comitato locale. Chiara la richiesta a sindaco e prefetto di: “Videosorveglianza come nel resto della città”. Paga infatti la sua orografia, questa zona a cavallo tra Arenella e Chiaiano, piena di vegetazione. I, spesso, hanno gioco facile a dileguarsi. Scappano nelle campagne circostanti. È stato così giovedì sera. Proprio gli abitanti hanno scoperto l’ultimo raid, avvisando i carabinieri.