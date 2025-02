Primacampania.it - Napoli, niente riposo: Conte vuole una reazione immediata dalla squadra

– Nessunper ildopo la pesante sconfitta di Como, che è costata agli azzurri il primo posto in classifica proprio alla vigilia della sfida scudetto contro l’Inter al Maradona. La decisione di tornare subito in campo non è una punizione di Antonio, come sottolinea Il Mattino, ma un programma già stabilito prima del crollo sul Lario. Tuttavia, la seduta è servita anche per rimettere a fuoco gli aspetti tecnici, tattici e mentali che avevano permesso aldi dominare la Serie Asesta giornata.La delusione del tecnico è chiara: “Nel secondo tempo siamo mancati come approccio e mentalità, loro hanno vinto tutti i duelli, avevano più fame e più voglia. Quando succede questo, c’è poco da fare”, ha dettodopo il match. Un concetto ribadito anche a Castel Volturno, dove l’allenatore ha chiesto alladi ritrovare quell’intensità agonistica che è sempre stata il suo marchio di fabbrica.