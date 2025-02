Spazionapoli.it - Napoli ko a Como, c’è la spiegazione: l’ammissione

Sconfitta inaspettata quella deldi Antonio Conte, che cede momentaneamente in primo posto all’Inter: c’è laIlsi trova attualmente al 13° posto in classifica di Serie A e la vittoria contro il temutissimo, che è in lotta per l’ambito scudetto, è stata fondamentale.Come già anticipato, ilha subìto una sconfitta inaspettata dal, cedendo il primo posto all’Inter. La partita è terminata 2 a 1, grazie a un assurdo autogol e alla rete di Diao, che ha portato la sua squadra alla vittoria.Per ilsi prospetta un periodo molto impegnativo, in cui deve lottare per aggiudicarsi il tanto ambito obiettivo: proviene da tre pareggi consecutivi e dall’ultima sconfitta e, la prossima sfida, sarà forse quella più importante di tutte. Stiamo parlando del match contro l’Inter di Inzaghi, che si disputerà sabato 1 marzo alle 18.