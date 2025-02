Internews24.com - Napoli Inter, Marotta non si sbilancia: «Ci sono ancora tanti punti a disposizione…»

di Redazionenon si: «Cia disposizione.» Le parole del presidente nerazzurrovenuto in conferenza stampa dopo la riunione del CDA dell’, Beppe, il presidente, ha parlato cosi del big match di sabato contro il:SULLO SCONTRO DIRETTO CON IL– «Questo momento èlocutorio, cia disposizione da qui a fine stagione. La nostra squadra è al vertice in Italia, siamo primi in campionato, siamo l’unica italianain corsa in Champions League, siamoanche in Coppa Italia. Questo per noi è un orgoglio, questii nostri obiettivi. Possiamo considerare questo campionato uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Citre squadre autorevolmente candidate, assisteremo a un finale di campionato entusiasmante, il nostro DNA è quello di essere protagonisti fino in fondo».