Leggi su Ilnerazzurro.it

In vista del match di sabato sera traMaradona, ipartenopei stanno organizzando un’iniziativa per rendere l’atmosfera ancora più intensa.Attraverso un manifesto diffuso online, invitano tutti i presenti a fischiare rumorosamente ogni volta che gli avversari sono in possesso del pne e a esultare con boati quando è ila gestire il gioco. L’obiettivo è creare un ambiente ostile per gli avversari e sostenere energicamente la propria squadra.tutto esauritoLosarà sold-out, promettendo un supporto caloroso per questo scontro al vertice del campionato italiano. Anche il settore ospiti è tutto esaurito e il supporto deiisti non mancherà.Sabato sera al Maradona non si dorme, si combatte! Non stare a guardare, fischia e partecipa! Ogni pne agli avversari deve essere un assedio di fischi, ogni azione delun boato.