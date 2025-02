Spazionapoli.it - Napoli-Inter, le mosse a sorpresa di Conte e Inzaghi per la sfida scudetto: cosa filtra

si avvicina,stanno preparando delleper la: eccoa pochi giorni dal big match di campionato Manca sempre meno alla super partita train programma sabato prossimo, 1 marzo, alle 18. La squadra di Antonioè reduce dalla pesante sconfitta in casa del Como e non vince esattamente da 1 mese, dal 25 gennaio scorso contro la Juventus. I nerazzurri, invece, si sono rimpossessati della vetta della classifica dopo mesi, vincendo in casa per 1-0 con il Genoa in una gara sofferta.Una nuova capolista a pochi giorni dal match che potrebbe decidere il campionato, con l’Atalanta alle spalle delle due litiganti, pronta ad approfittarne. Ma come stanno preparando ladel Maradona i due allenatori? Sicuramente in maniera differente, per via di un calendario che per ilpresenta direttamente l’incontro di sabato, mentre per l’prevede anche la gara di Coppa Italia di stasera contro la Lazio.