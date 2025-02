Napoli-Inter e il possibile ritorno al 4-3-3 | un azzurro potrebbe partire a sorpresa dalla panchina

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato contro l’: ilritornare al 4-3-3, decisione chepenalizzare uno degli uomini di Antonio Conte.L’infortunio di Frank Zambo Anguissa è solo l’ultimo di una lunga serie di tegole (clicca qui per leggere il focus) che hanno guastato e non di poco i piani di Antonio Conte nelle ultime settimane. D’altronde, l’impatto è evidente se si considera che nelle ultime quattro partite ilha totalizzato appena tre punti, rendimento che ha permesso all’di ritornare in vetta alla classifica di Serie A.I nerazzurri, nel pomeriggio di sabato, saranno ospiti al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta in una sfida chedire molto circa la lotta al vertice. Le ultime dall’infermeria non sono una buona notizia per Conte, che peròquantomeno contare sulal 4-3-3, schieramento che ha fatto le fortune della squadra partenopea per buona parte di questa stagione.