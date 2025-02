Internews24.com - Napoli Inter, Conte rivoluziona tutto: la mossa per spiazzare Inzaghi! Il tecnico pensa ad un cambio modulo?

di Redazione: laper! Ilad un? Le ultimissimeAntonioè pronto a rimescolare le carte in vista di, la sfida del prossimo turno di Serie A che sarà uno scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica. Ne è convintosport, il quale svela come nella mente delstia balenando l’idea di un nuovo. L’allenatore salentino potrebbe abbandonare il 3-5-2 utilizzato in queste ultime partite per via dell’emergenza infortuni per tornare al 4-3-3 con cui ha schierato i suoi ragazzi per gran parte di questa stagione.Ancora fermi ai box tra i partenopei sia David Neres che Pasquale Mazzocchi.recupera però una pedina chiave come Mathias Olivera: il suo rientro può consentire a Leonardo Spinazzola di alzare di parecchio il suo raggio d’azione andando ad agire come esterno nell’attacco a 3 insieme a Lukaku e Politano.