Napoli Inter, che tegola per Conte! Infortunio a sorpresa: un titolarissimo salta il big match!

di Redazione, cheper: unil big! Ecco di chi si tratta e l’annuncio del clubNon arrivano buone notizie per Antonioin vista di, lo scontro diretto di sabato prossimo al Maradona che sarà valevole per il 27° turno del campionato di Serie A. Il tecnico salentino perderà infatti una pedina importantissima del proprio scacchiere: un calciatore si è infatti infortunato nel corso della sfida persa contro il Como nel precedente turno di campionato. Si tratta di Zambo Anguissa, il quale era stato risparmiato inizialmente da Antonio, il quale non lo aveva schierato tra i titolari in quanto diffidato e a rischio squalifica. Di seguito il comunicato ufficiale del club partenopeo con l’entità del problema per il centrocampista.