Napoli-Inter, Buongiorno lascia di sasso tutti: l'annuncio

In casa, in attesa della gara di sabato contro l’, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di.Dopo aver ottenuto tre pareggi consecutivi, di fatto, ildi Antonio Conte è ricaduto in campionato dopo più di due mesi. Domenica scorsa, infatti, il team partenopeo è caduto a Como per 2-1 contro la squadra di Cesc Fabregas.Con questo ko, visto il successo sofferto dell’del giorno precedente allo Stadio San Siro contro il Genoa, ilarriva allo scontro diretto di sabato prossimo del Maradona da secondo in classifica con uno svantaggio di un solo punto. Nonostante ciò, Alessandroha rito alcune dichiarazioni spiazzanti sulla sfida contro i nerazzurri.: “Il match con l’non è decisivo per lo scudetto”Il centrale, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha infatti rito queste dichiarazioni:“Match contro l’? Match complicato e tosto, ma non mi sento di parlare di scudetto perché il campionato è ancora lungo.