Napolipiu.com - Napoli, il Maradona si prepara all’invasione: sold out contro l’Inter, la città crede ancora nel sogno scudetto

Leggi su Napolipiu.com

, ilsiout, lanel">– Ilnon si arrende. Nonostante un periodo complicato e una serie negativa che dura da quattro partite, laresta al fianco della squadra. Sabato,, il Diego Armandosarà gremito in ogni ordine di posto: oltre cinquantamila tifosi trasformeranno lo stadio in un catino ribollente di passione. L’ottavoout stagionale è già in archivio, il terzo consecutivo dopo quelli con Juventus e Udinese.Come evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, questo sarà il più significativo: arriva dopo la sconfitta di Como, che ha interrotto una serie di dieci risultati utili consecutivi e ha fatto scivolare ilal secondo posto, mettendo fine a un dominio durato diciotto giornate – anche se non consecutive.