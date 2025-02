Ilnapolista.it - Napoli, ieri niente giorno di riposo anche se la squadra ne avrebbe avuto bisogno (Repubblica)

dise lane)Scrivecon Marco Azzi:diper gli azzurri al rientro dalla trasferta in Lombardia,se forse ladi staccare un po’ la spina. Lavoro, lavoro e lavoro: è questa la ricetta a Castel Volturno per uscire dal tunnel.Ilè lache ha passato più tempo al vertice della classifica. Ma per rimanere lassù così a lungo è andato spesso al di là dei suoi limiti: ingigantiti dall’emergenza dell’ultimo mese e mezzo ( 5 infortuniseri) e dall’harakiri del mercato invernale: di cui si è assunto pubblicamente per tutti la paternità il direttore sportivo Giovanni Manna. Conte non a caso ha utilizzato spesso il termine “resilienza”, per descrivere l’ostinazione con cui il tecnico leccese e i suoi giocatori si sono aggrappati con tutte le loro forze al primato, finendo per portare il motore degli azzurri prima al limite e poi fuori giri.