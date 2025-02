Spazionapoli.it - Napoli, girone di ritorno amaro: il confronto con l’Inter crea rimpianti. La classifica

Ildidelè stato caratterizzato da una serie di alti e bassi che hannoto fin troppinei confronti del: laSono 7 le partite disputate neldidi Serie A e ilha perso qualche punto di troppo per strada. Specialmente il mese di febbraio, ha regalato pochissime soddisfazioni, per non dire nessuna, alla squadra di Antonio Conte. Dopo le prime 19 partite di campionato, gli azzurri erano in testa allacon 44 punti, frutto di 14 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.Dalla 20a giornata di Serie A, il canovaccio non sembrava essere cambiato. Gennaio è stato straordinario per il, almeno nei risultati. Un calciomercato insufficiente e una serie di infortuni in contemporanea, hanno portato a un crollo sia fisico che mentale.