Napoli febbraio da dimenticare | la buona notizia arriva da Garnacho

, tre punti in quattro gare in unda: c’è una “” daallo Unitedda: anchea Manchester raccoglie solo delusioni – SerieAnewsIlha chiuso unda incubo. E menomale – staranno pensando a Castel Volturno e dintorni – che sia finito. La super sfida con l’Inter è infatti in programma sabato 1 marzo: nuovo mese, nuovi propositi e nuove ambizioni. Il sorpasso subìto in classifica da parte dell’Inter è stato doloroso. Tutto, però, può ancora essere “sistemato”: un successo nello scontro diretto riporterebbe ilal primo posto e darebbe nuovo entusiasmo alla piazza.Sembra proprio che in casa azzurra il mercato invernale sia stato impattante anche a livello psicologico oltre che su quello meramente tecnico.