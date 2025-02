Napolipiu.com - Napoli, è tempo di reazione: Conte valuta il ritorno al 4-3-3 per sfidare l’Inter

Leggi su Napolipiu.com

, èdiilal 4-3-3 per">– La rincorsa è cominciata. Dopo la sconfitta di Como, iltorna al lavoro tra dubbi, autocritiche e la consapevolezza che la sfida condi sabato sarà cruciale per rilanciare le ambizioni scudetto. La sconfitta sul lago ha lasciato il segno: una partita dai due volti, con un primodominato e una ripresa inspiegabilmente crollata sotto il peso di un’implosione mentale che ha permesso alla squadra di Fabregas di ribaltare tutto.Fabio Mandarini, sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia come a Castel Volturno si respiri un’aria di riflessione profonda. Le parole di, unite all’autocritica di uomini simbolo come Spinazzola e Raspadori, hanno messo a fuoco il vero problema: un blocco mentale che ha condizionato i secondi tempi delle ultime gare contro Roma, Udinese, Lazio e appunto Como.