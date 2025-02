Ilnapolista.it - Napoli, contro l’Inter possibile 4-3-3 con Olivera in difesa e Spinazzola davanti. Raspadori sacrificato (Sky Sport)

Ilcontinua il lavoro in vista dello sdiretto. Da Castel Volturno, l’inviato di Sky Massimo Ugolini, fornisce gli ultimi aggiornamenti sullaformazione che affronterà la squadra di Inzaghi.Leggi anche:, recuperati: con loro la possibilità di tornare al 4-3-3 (Sky)Con il 3-5-2, ilpotrebbe rinunciare aLe parole di Ugolini sul:«Questa settimana ballerà su tanti interrogativi, soprattutto sul sistema di gioco che Conte utilizzerà sabato pomeriggio. Rientraa disposizione che comunque ha disputato una buona partita, a Como ha dimostrato di essere tornato in forma. Ipotizzabile il ritorno al 4-3-3 connei quattro dialto nel tridente come già vistola Fiorentina.