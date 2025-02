Terzotemponapoli.com - Napoli, Buongiorno carico per l’Inter: “Sarà dura, ma lo Scudetto è ancora lungo”

Il ritorno dall’infortunioAlessandro, difensore del, è pronto a tornare protagonista. Dopo un periodo di stop per infortunio, il centrale azzurro ha ritrovato il campo e adesso guarda con determinazione alla sfida di sabato contro. In un’intervista a Sky Sport, ha raccontato le difficoltà vissutente l’assenza:“Restare fuori è stato molto difficile. Guardare i compagni solo dalla televisione è stato frustrante. Sappiamo che gli infortuni fanno parte del calcio, ma affrontarli non è mai semplice. Ora sono felice di essere di nuovo con il gruppo e voglio dare il mio contributo in questa fase cruciale della stagione”.: Un impatto immediato aè arrivato in maglia azzurra con grandi aspettative e il suo inserimento è stato rapido.