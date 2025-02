Napoli Anguissa si ferma e il dato spaventa Conte | è il quinto infortunio al soleo negli ultimi tre mesi

Leggi su Sportface.it

L’ultima beffa: Antonioesclude Frank Zambodall’undici titolare contro il Como per lasciarlo a riposo in vista del big match Scudetto contro l’Inter. Risultato: ilperde sia la partita del ‘Sinigaglia’ sia il centrocampista (entrato al 62?) per. Nel finale del match infattiha accusato un risentimento muscolare, che lo ha spinto a sottoporsi ad esami strumentali. La diagnosi, presso il Pineta Grande Hospital, parla di lesione distrattiva del muscolodella gamba destra. L’iter riabilitativo è già iniziato, ma il centrocampista dovrà saltare così lo scontro diretto di sabato al ‘Maradona’. Un’assenza pesante che costringe Antonioa riflettere sulla nuova composizione del centrocampo: il favorito è Billing, mentre l’alternativa è Gilmour, acquistato però come prima riserva di Lobotka.