Ilrestodelcarlino.it - Nanni Balestrini, quando il linguaggio diventa ’arma’ visiva

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La mostra ‘Una lunga primavera’ - aperta fino al 17 aprile alla AF Gallery (via dei Bersaglieri 5/e), a cura di Marco Scotini - rappresenta un’occasione per riscoprire la capacità didi tramutare ilin un ’campo di battaglia’ visivo. In esposizione 14 collages risalenti ai primi Anni ’70, cruciali per comprendere la connessione dell’intellettuale scomparso a Roma nel 2019 con il clima sociopolitico dell’epoca. In particolare, in mostra vi sono due serie tratte rispettivamente dalla rivista ‘Potere Operaio’ (fondata nella capitale, anche da, nel ’69) e dall’inserto ‘Potere Operaio del Lunedì’, pubblicato dal 1972. Le opere realizzate a partire da quest’ultimo foglio settimanale sono presentate in esclusiva nazionale alla AF Gallery, lì allestite solo dopo averne mostrate otto nel 2024 al CIMA di New York.