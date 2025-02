Donnapop.it - Myrta Merlino rischia di perdere Pomeriggio 5? Pier Silvio non sembra gradire certe cose: è crisi?

Leggi su Donnapop.it

, conduttrice di5,trovarsi al centro di una situazione che potrebbe mettere a rischio il suo futuro al timone del programma. Dopo aver sostituito Barbara d’Urso, che ha guidato il talk show per quindici anni,ha mostrato un approccio decisamente diverso, chiedendo più volte giorni di permesso e assenze per motivi personali.Seppure le sue richieste siano state accettate, la situazione potrebbe non essere vista di buon occhio dai vertici Mediaset, alimentando il gossip su una possibiletra la conduttrice e l’azienda. È possibile che il suo comportamento stia creando delle difficoltà?5,sostituita? Ecco cosa sta succedendoLe assenze dida5 sono diventate un argomento di discussione all’interno di Mediaset.