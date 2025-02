Quifinanza.it - Mutui green più convenienti dei tradizionali, risparmi fino a 18mila euro: le simulazioni

Leggi su Quifinanza.it

La buona notizia di questo inizio 2025 è che i tassi di interesse sono in calo. Tradotto, significa che tutti coloro che hannoo prestiti in essere, o stanno per accenderne uno, pagheranno qualcosa meno. Non solo: mentre le rate mensili scendono, in alcuni casi anche sensibilmente, si fanno sempre più strada i, anche perché sempre più. A dimostrazione che gli italiani guardano, sì, al portafoglio, ma anche alla sostenibilità.Sea poco tempo fa parlare di casesignificava soprattutto effettuare interventi di isolamento termico, come infissi o cappotti (che tanto sono stati sfruttati grazie al Superbonus), oggi il concetto di efficienza energetica è molto più ampio, e quindi può voler dire ad esempio installare tecnologie più avanzate, come sistemi di riscaldamento/raffreddamento smart, ottimizzazione della luce naturale, ventilazione intelligente e così via.