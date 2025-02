Bolognatoday.it - Mutui: a Bologna si spende più che nel resto d’Italia

Leggi su Bolognatoday.it

Sono stati anni difficili per il mercato immobiliare. Una difficoltà dettata soprattutto dai tassi molto alti dei, che hanno risentito fortemente dell’instabilità dei mercati internazionali. Dal 2024, però, i finanziamenti per l’acquisto delle abitazioni sono tornati a crescere: in generale.