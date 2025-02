Lanazione.it - Muore a 54 anni, un calvario lungo tre settimane

Forte dei Marmi (Lucca), 25 febbraio 2025 – Il suo cuore, da persona robusta e sportiva, ha resistito trecon tenacia. Poi il covid avrebbe avuto il sopravvento sulla vita di Marco Pascale, scomparso a soli 54. Fortemarmino doc, era conosciutissimo un po’ da tutti in paese per essere vissuto da sempre in via Dell’Acqua (solo negli ultimi tempi si era trasferito dalla compagna a Massa) e per quel carattere sorridente ed estroverso. Ma anche per l’estrema professionalità: fin da giovanissimo infatti ha fatto il giardiniere in proprio, prima con la ditta Arcobaleno, poi diventata la Acm Garden, riuscendo ad allargare progressivamente il proprio giro di clientela grazie alla lunga esperienza nel mestiere. Un uomo diviso tra famiglia, lavoro e la grande passione per le moto. Niente avrebbe mai fatto pensare che un’iniziale febbre, avrebbe potuto portare ad un esito così fatale per un uomo che era il ritratto della salute e della voglia di vivere.